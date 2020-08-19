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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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’da Kravets ayrıldı

Kayserispor’da Kravets ayrıldı

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden , Ukraynalı golcüsü 'le yollarını ayırdı.

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden , Ukraynalı golcüsü 'le yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon forma giydiği 22 karşılaşmada 9 kez ağları havalandıran 31 yaşındaki tecrübeli santrforun, eski kulübü Dynamo Kiev'le anlaşmaya vardığı öğrenildi.
  1. 19.8.2020
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