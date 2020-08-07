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07 Ağustos 2020, Cuma
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’da Prosinecki şoku!

Kayserispor’da Prosinecki şoku!

, ile yol ayrımında. Kayserisporlu kurmayların, Prosinecki ile planlamasında anlaşamadığı öğrenildi.

, ile yol ayrımında. Kayserisporlu kurmayların, Prosinecki ile planlamasında anlaşamadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda bu sezon 19 maçta görev alan 51 yaşındaki Hırvat teknik adam, 6 galibiyet, 5 beraberlik ile 8 mağlubiyet elde etti. Öte yandan temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta başlayacak.
  1. 7.8.2020
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