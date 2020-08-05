Kayserispor'da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor
Hes Kablo Kayserispor'da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. 7 futbolcunun 1 sezon, 7 futbolcunun 2 sezon, 3 futbolcunun da 4 sezon daha sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesi bulunuyor.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda da Süper Lig'de mücadele edecek olan Hes Kablo Kayserispor'da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. 7 futbolcunun 1 sezon, 7 futbolcunun 2 sezon, 3 futbolcunun da 4 sezon daha sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesi bulunuyor.
Genç futbolcu Emre Demir'in 1 sezon, Ganalı Mensah ve Brezilyalı golcü Pedro Henrique'nin 2 sezon, Anthony Uzodimma'nın ise 3 sezon sözleşmesi bulunuyor. Sarı Kırmızılı takımda sözleşmesi devam eden oyuncular şunlar: Artem Kravets, Ben Rienstra, Emre Demir, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Ziya Alkurt (31 Mayıs 2021) Aksel Aktaş, Bernard Mensah, Doğan Alemdar, Mert Kula, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Zoran Kvrizc (31 Mayıs 2022) Anthony Uzodimma, Furkan Polat, Ömer Uzun (31 Mayıs 2024)
- 05.08.2020
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