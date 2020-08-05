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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Kayserispor Kayserispor'da 17 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor

'da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor

Kayserispor'da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor

'da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. 7 futbolcunun 1 sezon, 7 futbolcunun 2 sezon, 3 futbolcunun da 4 sezon daha sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesi bulunuyor.

2020-2021 futbol sezonunda da Süper Lig'de mücadele edecek olan 'da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. 7 futbolcunun 1 sezon, 7 futbolcunun 2 sezon, 3 futbolcunun da 4 sezon daha sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesi bulunuyor.

Genç futbolcu Emre Demir'in 1 sezon, Ganalı Mensah ve Brezilyalı golcü 'nin 2 sezon, 'nın ise 3 sezon sözleşmesi bulunuyor. Sarı Kırmızılı takımda sözleşmesi devam eden oyuncular şunlar: Artem Kravets, Ben Rienstra, Emre Demir, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Ziya Alkurt ( 2021) Aksel Aktaş, Mensah, Doğan Alemdar, Mert Kula, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Zoran Kvrizc (31 Mayıs 2022) Anthony Uzodimma, Furkan Polat, Ömer Uzun (31 Mayıs 2024)

  1. 05.08.2020
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