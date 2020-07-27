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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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5 yıl sonra düştü

Kayseri 5 yıl sonra düştü

'de sezona büyük umutlarla 20 yaparak başlayan ancak beklediği sonuçları 4 değiştirmesine rağmen alamayan , 5 yıl aradan sonra küme düştü.

Süper Lig'de sezona büyük umutlarla 20 yaparak başlayan ancak beklediği sonuçları 4 değiştirmesine rağmen alamayan , 5 yıl aradan sonra küme düştü. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu ise 41 puanla 10. sırada tamamlamayı başarmıştı.
  1. 27.7.2020
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