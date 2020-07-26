Prosinecki: Ligden düşmeyi hak etmedik

Kayseri hocası Prosinecki, maçtan sonra bir hayli üzgündü. "Ligden düşmeyi hak etmedik" diyen tecrübeli hoca, "Emeklerimizin karşılığı bu olmamalıydı. Yönetimden futbolculara kadar herkes büyük fedakarlıklar yaptı. Umarım alt ligde misafir olarak kalır ve tekrar Süper Lig'deki yerini alır" sözlerini sarfetti.