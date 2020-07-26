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26 Temmuz 2020, Pazar
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’e veda etti

Kayserispor Süper Lig’e veda etti

Sarı-kırmızılılar büyük mücadele verdikleri sezonda küme düşmekten kurtulamadılar. İlk yarı sonunda sadece 10 puanı olan sezonun ikinci bölümünde kümede kalma adına ciddi bir savaş verdi. Az olan umutlarını son haftaya kadar taşıdı ancak yenilgisiyle beraber ’e veda etti.

Sarı-kırmızılılar büyük mücadele verdikleri sezonda küme düşmekten kurtulamadılar. İlk yarı sonunda sadece 10 puanı olan sezonun ikinci bölümünde kümede kalma adına ciddi bir savaş verdi. Az olan umutlarını son haftaya kadar taşıdı ancak yenilgisiyle beraber 'e veda etti.

KADRODA 3 DEĞİŞİM
Teknik Direktörü Eddie Newton ilk maçına çıktı. İngiliz çalıştırıcı, Konyaspor mücadelesinden 3 ismi değiştirdi. Manuel da Costa'nın yerine Hüseyin Türkmen 11'de oynadı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine ise Pereira forma buldu. Nwkaeme'nin yerine kart cezası biten Sosa oynadı.

ANGELO GERİ DÖNDÜ
KAYSERİSPOR'UN hocası Robert Prosinecki, Trabzonspor mücadelesine 2 ismi değiştirerek başladı. Başakşehir karşılaşmasında 11'de görev verdiği Rienstra Aksel Aktaş'ın yerlerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi. Başakşehir maçında cezalı olan Angelo dün 11'deki yerine döndü.

  1. 26.7.2020
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