Kayserispor Süper Lig’e veda etti

Sarı-kırmızılılar büyük mücadele verdikleri sezonda küme düşmekten kurtulamadılar. İlk yarı sonunda sadece 10 puanı olan Kayserispor sezonun ikinci bölümünde kümede kalma adına ciddi bir savaş verdi. Az olan umutlarını son haftaya kadar taşıdı ancak Trabzonspor yenilgisiyle beraber Süper Lig'e veda etti.



KADRODA 3 DEĞİŞİM

Teknik Direktörü Eddie Newton ilk maçına çıktı. İngiliz çalıştırıcı, Konyaspor mücadelesinden 3 ismi değiştirdi. Manuel da Costa'nın yerine Hüseyin Türkmen 11'de oynadı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine ise Pereira forma buldu. Nwkaeme'nin yerine kart cezası biten Sosa oynadı.



ANGELO GERİ DÖNDÜ

KAYSERİSPOR'UN hocası Robert Prosinecki, Trabzonspor mücadelesine 2 ismi değiştirerek başladı. Başakşehir karşılaşmasında 11'de görev verdiği Rienstra Aksel Aktaş'ın yerlerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi. Başakşehir maçında cezalı olan Angelo dün 11'deki yerine döndü.