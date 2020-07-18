Kayserispor’da Diego sevinci

Düşmeme mücadelesi veren Kayseri'de, G.Antep FK maçında kırmızı gören Diego, son hafta Trabzon karşısında sahada. PFDK'den 1 maç alan Brezilyalı stoperin son hafta oynayacak olması teknik heyeti sevindirdi. 2 maç ceza alan Mensah ise sezonu kapattı.