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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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’da Diego sevinci

Kayserispor’da Diego sevinci

Düşmeme mücadelesi veren 'de, G.Antep FK maçında kırmızı gören Diego, son hafta karşısında sahada.

Düşmeme mücadelesi veren 'de, G.Antep FK maçında kırmızı gören Diego, son hafta karşısında sahada. 'den 1 maç alan Brezilyalı stoperin son hafta oynayacak olması teknik heyeti sevindirdi. 2 maç ceza alan Mensah ise sezonu kapattı.

  1. 18.7.2020
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