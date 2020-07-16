Bernard Mensah: Bilerek kart gördüğümü düşünüyorlar - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Kayserispor Mensah'tan sitem "Bilerek kart gördüğümü düşünüyorlar"

: Bilerek kart gördüğümü düşünüyorlar

Bernard Mensah: Bilerek kart gördüğümü düşünüyorlar

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu , FK maçında gördüğü nedeniyle gördüğü için üzgün olduğunu söylerken, "İnsanlar, bilerek kart gördüğümü düşünüyor" dedi.

, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı duyuruda " gördüğüm için üzgünüm. İnsanlar, bilerek kart gördüğümü düşünüyor. Söylemek istediğim tek şey, maçta sinirli idim ve kendimi kontrol edemedim. Herkesten özür dilemek istiyorum. Kariyerimde en büyük desteği 'de gördüm. Bunu asla unutamam" dedi.

Mensah, ligin ikinci yarısındaki performansları ile ilgili olarak da "Hiç kimse bunu başaramayacağımızı düşünmüyordu. Biz umut vermeye başladık. Desteğinizle hepimiz bunu bir araya getirdik ve kümede kalacağımızı düşündük. Ligin bitmesine 2 maç kaldı. Biz kümede kalacağımıza inanıyoruz" cümleleri paylaştı.

  1. 16.07.2020
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