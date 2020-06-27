Kayserispor'da corona virüsü sonuçları belli oldu!
Süper Lig'de heyecan 29. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Bu mücadelelerden olan Sivasspor-Kayserispor mücadelesi öncesi, konuk ekipte yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da ligin 29.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı öncesinde yapılan corona virüsü testleri sonuçlandı. Test sonuçlarına göre, futbolcuların, teknik heyetin ve personelim corona virüsü testi negatif çıktı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "26 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.
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