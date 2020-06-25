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25 Haziran 2020, Perşembe
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’un sert dinamosu

Kayserispor’un sert dinamosu

'un devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Campanharo, oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazanırken, kartlardan kurtulamadı.

'un devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Campanharo, oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazanırken, kartlardan kurtulamadı. 28 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 10 maçta 5 sarı kart gördü. Bir kez kart cezalısı olan Campanharo, oynadığı her iki maçın birinden kartsız çıkamadı. Tecrübeli orta saha, takımda Henrique, Mensah ve Djedje'den sonra takımın en çok kart gören oyuncusu oldu.
  1. 25.6.2020
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