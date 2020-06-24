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24 Haziran 2020, Çarşamba
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ligde kalacak

Kayserispor ligde kalacak

G.Birliği galibiyetiyle 12 hafta sonra sonuncu sıradan kurtulan Kayser, gözünü deplasmanına çevirdi.

G.Birliği galibiyetiyle 12 hafta sonra sonuncu sıradan kurtulan Kayser, gözünü deplasmanına çevirdi. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Oyuncularımızın iyi mücadele ettiğini hepimiz görüyoruz. Bundan sonra bu mücadeleyi skora da yansıtıp ligde kalacağız" dedi.
  1. 24.6.2020
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