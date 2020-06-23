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23 Haziran 2020, Salı
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Kayseri’den ’a gözdağ

Kayseri’den Sivas’a gözdağ

galibiyetiyle umutlanan Kayseri’nin parolası; ’ta da 3 puan.

karşısında elindeki galibiyeti 10 kişi kalan rakibine veren , 'ni yenerek hem moral kazandı hem de ligde kalma yolunda umutlandı. Sarı-kırmızılıların Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, bu galibiyeti deplasmanında perçinlemek istediklerini vurguladı. Tokgöz, "Bu hafta ile karşılaşacağız. Sivas zor bir deplasman. Takım ister ve kendini motive ederse her maçı kazanırız. Takımda aile ortamı oluştu. Geçen hafta şanssız bir Fenerbahçe maçı geçirdik. Önde olduğumuz maçı kaybettik. İnşallah Gençlerbirliği maçından sonra Sivasspor maçını da kazanırız ve seri devam eder. Hepimizin temennisi, Kayserispor'un hak ettiği 'de kalması" diye iddialı konuştu.
  1. 23.6.2020
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