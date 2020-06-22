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22 Haziran 2020, Pazartesi
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hazırlıklara moralli başladı

Kayseri hazırlıklara moralli başladı

G.Birliği'ni 2-0 yenerek uzun süre sonra ligin dibinden kurtulan ve moral bulan , maçının hazırlıklarına başladı.

G.Birliği'ni 2-0 yenerek uzun süre sonra ligin dibinden kurtulan ve moral bulan , maçının hazırlıklarına başladı. Prosinecki yönetimindeki idmanda cumartesi günü forma giyenler yenilenme diğer futbolcular ise istasyon ve koşu çalışması yaptı. Oyunculardan Hasan Hüseyin Acar, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Artık galibiyet serisine başlamalıyız" dedi.
  1. 22.6.2020
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