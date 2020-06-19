Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların Covid-19 testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyet ve futbolcular ile personele Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 20:54
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