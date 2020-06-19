Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların Covid-19 testleri negatif çıktı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Kayserispor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

'da teknik heyet ve futbolcuların Covid-19 testleri negatif çıktı

Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların Covid-19 testleri negatif çıktı

ekiplerinden , futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

KAYSERİ (AA) - ekiplerinden Hes Kablo 'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyet ve futbolcular ile personele Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.




Kaynak: AA
  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 20:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların Covid-19 testleri negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA