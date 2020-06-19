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19 Haziran 2020, Cuma
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En güzel hediye Gençler galibiyeti

En güzel hediye Gençler galibiyeti

Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı'nın tesislerde kutlandı.

Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı'nın tesislerde kutlandı. Bölükbaşı, kendisine yönelik yapılan bu jestten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bana en güzel hediye G.Birliği maçı galibiyeti ve daha önemlisi kümede kalmak olacaktır" dedi.
  1. 19.6.2020
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