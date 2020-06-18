Lung: Zor maç olur - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Kayserispor Lung: Zor maç olur

Lung: Zor maç olur

Lung: Zor maç olur

sahasında oynayacağı maçına hazırlanıyor. , birbirinden önemli 7 maç oynayacaklarını söyledi.

Kayserıspor sahasında oynayacağı maçına hazırlanıyor. , birbirinden önemli 7 maç oynayacaklarını söylerken, "Zor olacak Kazanmak için her şeyi yapacağız. Umarım iyi çalışır ve 3 puanı alırız" diye konuştu.
  1. 18.6.2020
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