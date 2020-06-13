"Söyleyecek bir şey yok"
Kayseri hocası Prosinecki, son 5 dakikada maçı verdiklerini belirtip, “Söyleyecek bir şey yok” diye üzüntüsünü vurguladı.
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, yayıncı kuruluşa güçlü rakipleri Fenerbahçe karşısında kaçırdıkları galibiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Karşılaşmada son 5 dakikada maçı verdiklerini belirtip, şaşkınlığını gizleyemeyen Hırvat hoca, "Söyleyecek çok bir şey yok. Böyle bir maç sonrası insan ne diyeceğini gerçekten bilemiyor. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde 1 kişi fazla oynadık, öne geçtik, müsabakayı bitirecek, 2-3 olacak çok net fırsatları bulduk ama beceriksiz bir şekilde kaçırdık bunları. Penaltıyla 1-1 olunca bir şekilde dönüp topu yine verdik Fenerbahçe'ye ve Gustavo uzak mesafeden fantastik bir gol attı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, son 5 dakikada maçı verdik" değerlendirmesinde bulundu.
- 13.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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