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13 Haziran 2020, Cumartesi
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"Söyleyecek bir şey yok"

"Söyleyecek bir şey yok"

hocası Prosinecki, son 5 dakikada maçı verdiklerini belirtip, “Söyleyecek bir şey yok” diye üzüntüsünü vurguladı.

Kayserispor Robert Prosinecki, yayıncı kuruluşa güçlü rakipleri karşısında kaçırdıkları galibiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Karşılaşmada son 5 dakikada maçı verdiklerini belirtip, şaşkınlığını gizleyemeyen Hırvat hoca, "Söyleyecek çok bir şey yok. Böyle bir maç sonrası insan ne diyeceğini gerçekten bilemiyor. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde 1 kişi fazla oynadık, öne geçtik, müsabakayı bitirecek, 2-3 olacak çok net fırsatları bulduk ama beceriksiz bir şekilde kaçırdık bunları. Penaltıyla 1-1 olunca bir şekilde dönüp topu yine verdik Fenerbahçe'ye ve Gustavo uzak mesafeden fantastik bir gol attı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, son 5 dakikada maçı verdik" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 13.6.2020
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