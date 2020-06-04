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04 Haziran 2020, Perşembe
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’a şoku

Kayserispor’a FIFA şoku

Başkanı , A.Madrid'in N'Guemo ve Mensah'ın bonservisi nedeniyle kendilerini 'ya şikayet ettiğini ve yasağı cezası alabileceklerini söyledi.

Başkanı , A.Madrid'in N'Guemo ve Mensah'ın bonservisi nedeniyle 'ya şikayet ettiğini ve 3 dönem yasağı alabileceklerini söyledi.
  1. 4.6.2020
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