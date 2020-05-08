Kayserispor açıkladı! Corona virüsü testi sonuçları... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Kayserispor Kayserispor açıkladı! Corona virüsü testi sonuçları...

Kayserispor açıkladı! testi sonuçları...

Kayserispor açıkladı! Corona virüsü testi sonuçları...

ekiplerinden , teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını resmen duyurdu.

Haziran'da kaldığı yerden devam edecek için hazırlıklarına başlayacak olan 'da Covid-19 test sonuçları belli oldu.

Çarşamba günü ikinci kez testinden geçen sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolcuların test sonuçları çıktı. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testinin sonuçları belli oldu. Gerçekleştirilen test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'da bu test sonuçları neticesinde antrenmanlara tedbirli olarak start verilecek.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 18:34
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