Emre Demir Medipol Başakşehir yolcusu! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Kayserispor 16'lık genç yıldızı İstanbul devi kaptı! Transfer...

Demir yolcusu!

Emre Demir Medipol Başakşehir yolcusu!

'da forma giyen ve gösterdiği performansla dev kulüplerin dikatini çekmeyi başaran Demir için en somut adım 'den geldi. Edinilen bilgiye göre kulübü genç yıldızı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Demir, önümüzdeki sezon Başakşehir forması giymeye çok yakın. 'in en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Emre, ekibinin kendisi ile ilgilendiğini söyledi.

Her fırsatta hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirten Emre Demir, menajeri aracılığı ile takımının kendisini istediğini dile getirdi. Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, "Ben Kayserispor'da oynamaktan mutluyum ama elbette daha büyük hedeflerim var. Başakşehir, eğer beni etmek istiyorsa elbette öncelikle kulübüm ile görüşüp anlaşmalı. Bu transfer gelişmesi ile ilgili benim bir yorum yapmam yanlış olur" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Medipol Başakşehir Başkanı ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı arasında Emre Demir transferi ile ilgili bir görüşme oldu. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Emre ile ilgili son kararını sezon sonunda verecek.

  1. 02.05.2020
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