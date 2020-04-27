Pedro Henrique antrenmanlarına devam ediyor - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Pedro Henrique antrenmanlarına devam ediyor

antrenmanlarına devam ediyor

Pedro Henrique antrenmanlarına devam ediyor

Son dakika corona virüsü haberleri... Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu , karantina günlerinde tek başına yaptığı antrenmanlarını sürdürüyor.

Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu , corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde antrenmanlarını tek başına sürdürüyor. Gününün büyük bir bölümünü ailesi ile birlikte evde geçiren Henrique, bu gün sabah saatlerinde kulübün Tesisleri'nde tek başına antrenman yaptı.

13 derecelik sıcaklıkta antrenman yapan Henrique, antrenmandan bir kareyi de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

  1. 27.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pedro Henrique antrenmanlarına devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA