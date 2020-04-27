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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Kravets’e eş darbesi

Kravets’e eş darbesi

'un Ukraynalı golcü oyuncusu , eşi ile ayrıldı.

'un Ukraynalı golcü oyuncusu , eşi ile ayrıldı. Kravets, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada uzun zamandır birlikte olduğu ve çocuklarının annesi olan eşi Anna Kravets ile karşılıklı anlaşarak evliliklerine son verdilerini duyurdu.

  1. 27.4.2020
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