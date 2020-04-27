Kravets’e eş darbesi

Kayserispor'un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets, eşi Anna Kravets ile ayrıldı. Kravets, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada uzun zamandır birlikte olduğu ve çocuklarının annesi olan eşi Anna Kravets ile karşılıklı anlaşarak evliliklerine son verdilerini duyurdu.