Kravets’e eş darbesi
Kayserispor'un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets, eşi Anna Kravets ile ayrıldı.
Kayserispor'un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets, eşi Anna Kravets ile ayrıldı. Kravets, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada uzun zamandır birlikte olduğu ve çocuklarının annesi olan eşi Anna Kravets ile karşılıklı anlaşarak evliliklerine son verdilerini duyurdu.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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