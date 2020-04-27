Campanharo’yu eşi traş etti
Kayseri'de oynayan Brezilyalı orta saha Gustavo Campanharo, koronavirüs nedeniyle kendisini evinde ailesi ile karantinaya aldı.
Kayseri'de oynayan Brezilyalı orta saha Gustavo Campanharo, koronavirüs nedeniyle kendisini evinde ailesi ile karantinaya aldı. Karantina günlerini evde eşi ve çocukları ile geçiren Campanharo'nun saçlarını ise eşi Barbara kesti. Sambacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşim saçlarımı kesti ve oldukça güzel oldu" dedi.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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