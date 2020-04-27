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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Campanharo’yu eşi traş etti

Campanharo’yu eşi traş etti

'de oynayan Brezilyalı orta saha Gustavo Campanharo, koronavirüs nedeniyle kendisini evinde ailesi ile karantinaya aldı.

'de oynayan Brezilyalı orta saha Gustavo Campanharo, koronavirüs nedeniyle kendisini evinde ailesi ile karantinaya aldı. Karantina günlerini evde eşi ve çocukları ile geçiren Campanharo'nun saçlarını ise eşi Barbara kesti. Sambacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşim saçlarımı kesti ve oldukça güzel oldu" dedi.

  1. 27.4.2020
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