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26 Nisan 2020, Pazar
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En güzel golü Kayseri’ye attım

En güzel golü Kayseri’ye attım

Kayseri'nin Brezilyalı stoperi Diego, en güzel golünü şu an forma giydiği 'a attığını söyledi.

Kayseri'nin Brezilyalı stoperi Diego, en güzel golünü şu an forma giydiği 'a attığını söyledi. Diego, "Ben 'de oynadığım dönemde şu an forma giydiğim Kayserispor'a attığım golü unutamıyorum. 'de ilk golümü Kayserispor'a attım. 'da oynarken 'a attığım golü de unutamıyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 26.4.2020
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