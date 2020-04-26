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26 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor Emre Demir’e teklif yağıyor

’e teklif yağıyor

Emre Demir’e teklif yağıyor

Başkanı , 'ne gol atarak, 15 yaşındayken ligin en genç gol atan futbolcusu olan 'e teklifi geldiğini açıkladı.

Başkanı , 'ne gol atarak, 15 yaşındayken ligin en genç gol atan futbolcusu olan 'e teklifi geldiğini açıkladı. Başkan Berna Gözbaşı, "Emre Demir'e daha dün bir transfer teklifi geldi ama bu teklifler yazılı gelmeden ben ciddiye almam. Emre'yle de bunları konuşuyoruz" bilgisini verdi.
  1. 26.4.2020
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