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24 Nisan 2020, Cuma
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Diego: Pes etmeyeceğiz

Diego: Pes etmeyeceğiz

'un Brezilyalı futbolcusu , ligin son düdüğüne kadar kümede kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.

'un Brezilyalı futbolcusu , ligin son düdüğüne kadar kümede kalmak için mücadele edeceklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Ligler tekrar başlarsa eğer kalan 8 maçta kümede kalmak istiyoruz. Biz havlu atmıyoruz. Son düdüğe kadar savaşacağız. Herkes ile bu hedefe ulaşacağız ve ligde kalacağız" dedi.
  1. 24.4.2020
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