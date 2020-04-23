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23 Nisan 2020, Perşembe
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Mensah'tan lige övgü

Mensah'tan lige övgü

Kayserıspor'un Ganalı yıldızı , liginin kolay olmadığını ifade etti.

Kayserıspor'un Ganalı yıldızı , liginin kolay olmadığını ifade etti. 25 yaşındaki on numara, "Portekiz'de taktiğin ön planda olduğu bir anlayış var. ligi bambaşka. Gelmeden önce 'i kolay düşünüyordum. Ama zor olduğunu anladım. Gerçekten inanılmaz fiziğe dayalı ve çok mücadele etmemiz gereken lig. Her zaman fiziği diri ve kondisyonu iyi olan takımlar başarılı oluyor" diye konuştu.
  1. 23.4.2020
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