Henrique krizi! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Henrique krizi!

Henrique krizi!

Henrique krizi!

'nin Brezilyalı yıldızı, 2020 yılına ait tüm geçmiş borçlar için ’ya başvurdu.

'da yönetim, takımın ödemelerinin bir kısmını geçtiğimiz gün yatırdığını açıklarken, Pedro Henrique'nin 'ya başvurduğu ortaya çıktı. Menajeri aracılığıyla FIFA'ya yazı gönderen Brezilyalı oyuncu, 2020 yılına ait günü geçmiş alacaklarının ödenmesini istedi. Sarı-kırmızılılar, sorun çıkartan Henrique'ye henüz ödeme yapmadı. Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Bir oyuncunun FIFA hamlesi yapması başkanı ve bizi üzdü. Yazı gelince biraz beklettik. Çünkü arada ödeme farkı çıkıyor. Mart ayını istemek ne kadar etik" sözlerini kullanmıştı.
  1. 22.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Henrique krizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA