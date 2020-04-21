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21 Nisan 2020, Salı
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İspanya yolcusu

'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Demir, kariyer hedeflerinden birinin 'da oynamak olduğunu belirtti.

'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Demir, kariyer hedeflerinden birinin 'da oynamak olduğunu belirtti. Emre, "Şu an ilk hedefimiz ligde kalmak. İlerideki hedefim ise Avrupa'da oynamak. İspanya Ligi'ni istiyorum" dedi.
  1. 21.4.2020
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