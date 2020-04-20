Kayserispor'da Pedro Henrique krizi!
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takımın ödemelerinin bir kısmını geçtiğimiz gün yatırdığını açıklarken, mart ayı ödemesini almasına kısa bir süre kala Pedro Henrique'nin, FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.
Sezon başında Kayserispor'a transfer olan ve oynadığı futbol ile takımın en önemli isimlerinden birisi haline gelen, takımın en çok gol atan futbolcusu olan Pedro Henrique, 2020 yılına ait günü geçmiş alacaklarının ödenmemesinden ötürü FIFA'ya başvurdu.
Menajeri aracılığıyla FIFA'ya yazı gönderen Pedro Henrique, maaşlarının ödenmesini istedi. Ödeme alamadığı gerekçesi ile FIFA aracılığıyla Kayserispor'a ödeme talimatı gönderen Brezilyalı oyuncu sorun oldu. Kayseri ekibi, tüm oyunculara maaş ödemesi yaparken FIFA'dan yazı gönderdiği için Pedro Henrique'ye ödemesi henüz gerçekleştirmedi.
Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, konu ile ilgili olarak İHA'ya daha önce yaptığı açıklamada, "Oyuncuların alacaklarının bir kısmı ödendi. FIFA'dan yazı gönderen bir oyuncumuzun ödemesini bekletiyoruz. Mevcut şartlarda bir oyuncunun FIFA hamlesi yapması başkanı ve bizi üzdü. Bu şartlarda ödeme yapmamıza rağmen bir futbolcumuzun böyle hamle yapması bizi üzdü. Mart ayı için FIFA'dan bize yazı göndermek ne kadar etik? Ödeme talimatı verilmişti. FIFA'dan yazı gelince biraz beklettik. Çünkü arada ödeme farkı çıkıyor. Yazı gelince şimdi eksik ödeme yapmış olacağız, Mart ayını da istiyor. Bizim ödemeler konusunda bir sorunumuz yok" demişti.
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