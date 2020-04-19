Silviu Lung sezon sonuna kaldı
Kayserispor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Silviu Lung'u takımda tutmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kariyerine Kayseri'de devam etmek istediğini belirten Rumen eldivenle ligin durumuna göre görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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