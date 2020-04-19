Kayserispor'da Emre Demir: İspanya'da oynamak istiyorum
Hes Kablo Kayserispor'un genç yıldız adayı Emre Demir hayalini açıkladı. 16 yaşındaki futbolcu İspanya Ligi'nde oynamak istediğini dile getirirken, ''İnşallah hedefime ulaşırım'' dedi.
Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu unvanına sahip olan Emre Demir, Kayserispor'daki misyonunu tamamladıktan sonra Avrupa'da futbol hayatını sürdürmek istediğini söyledi. Emre Demir, "Kayserispor'dan sonra Avrupa'ya gitmek isterim. Hayalimdeki lig ise İspanya" dedi.
16 yaşındaki oyuncu, Kayserispor'un kendisi için her şeyi ifade ettiğini belirterek, "Ben gözümü burada açtım. İlk geldiğimde zorluk çektim ama üstesinden geldim. Hiçbir sıkıntım yok. Hedefim Kayserispor'a geldikten sonra A takıma çıkmaktı. A takımda uzun yıllar oynamak istiyorum. Kayserispor'un menfaati ne olur bilmiyorum. Kayserispor zor durumda. Şu an hedefimiz Kayserispor'u ligde tutmak. Tabii ligler devam ederse. İlerleyen dönemlerde ne olur bilmiyorum. İsteyen kulüplerin olduğunu biliyorum ama kulübün vereceği karar önemli. Kulübümün menfaati doğrultusunda karar verilir. Benim ilerideki hedefim Avrupa'da oynamak. Avrupa'da İspanya Ligi'nde oynamak istiyorum. İnşallah hedefime ulaşırım" ifadelerini kullandı.
- 19.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor'da Emre Demir: İspanya'da oynamak istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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