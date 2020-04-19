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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor Emre Demir hayalini açıkladı!

'da Demir: 'da oynamak istiyorum

Kayserispor'da Emre Demir: İspanya'da oynamak istiyorum

Hes Kablo 'un genç yıldız adayı Demir hayalini açıkladı. 16 yaşındaki futbolcu Ligi'nde oynamak istediğini dile getirirken, ''İnşallah hedefime ulaşırım'' dedi.

'de forma giyen en genç futbolcu unvanına sahip olan Demir, 'daki misyonunu tamamladıktan sonra Avrupa'da futbol hayatını sürdürmek istediğini söyledi. Emre Demir, "Kayserispor'dan sonra Avrupa'ya gitmek isterim. Hayalimdeki lig ise " dedi.
16 yaşındaki oyuncu, Kayserispor'un kendisi için her şeyi ifade ettiğini belirterek, "Ben gözümü burada açtım. İlk geldiğimde zorluk çektim ama üstesinden geldim. Hiçbir sıkıntım yok. Hedefim Kayserispor'a geldikten sonra A takıma çıkmaktı. A takımda uzun yıllar oynamak istiyorum. Kayserispor'un menfaati ne olur bilmiyorum. Kayserispor zor durumda. Şu an hedefimiz Kayserispor'u ligde tutmak. Tabii ligler devam ederse. İlerleyen dönemlerde ne olur bilmiyorum. İsteyen kulüplerin olduğunu biliyorum ama kulübün vereceği karar önemli. Kulübümün menfaati doğrultusunda karar verilir. Benim ilerideki hedefim Avrupa'da oynamak. Avrupa'da İspanya Ligi'nde oynamak istiyorum. İnşallah hedefime ulaşırım" ifadelerini kullandı.

  1. 19.04.2020
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