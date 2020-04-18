Kayserisporlu Silviu Lung'dan itiraf! 'O maçı unutamıyorum' - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Kayserisporlu 'dan itiraf! 'O maçı unutamıyorum'

Kayserisporlu Silviu Lung'dan itiraf! 'O maçı unutamıyorum'

kalecisi samimi açıklamalarda bulundu. Bir erkek evlat istediğini söyleyen tecrübeli eldiven 'nun penaltısını kurtardığı maçı unutamadığını söyledi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Kayserispor tesislerinde kalan ve bireysel antrenman yaparak formunu korumaya çalışan kalecisi , bir gün erkek evlat sahibi olmak istediğini ve onun da kendisi gibi bir kaleci olmasını istediğini söyledi. Rumen kaleci Silviu Lung, "Babam bilinen bir kaleciydi. Onu izleyerek büyüdüm ve kaleci oldum. Babam, polis ve itfaiyeci olsaydı yine onun izinden giderdim.

Babamı örnek alırdım. Babam kaleciydi, beni de bir şekilde kaleci yaptı. Bundan gayet memnunum. Oğlumun olmasını çok istiyorum. Oğlum olursa çok mutlu olurum. Onun kaleci olmasını tabi ki isterim. Her şeyden önce sağlıklı ve faydalı bir kişi olmasını, hayattan nasıl zevk alıyorsa öyle yaşamasını isterim.

Eşim Roxana, belki doktor olmasını ister. Çünkü kendisi tıp okuyor. Bakacağız artık umarım sağlıklı bir oğlum olur" dedi. Hes Kablo Kayserispor forması ile çıktığı ilk maçı unutamadığını söyleyen kaleci Lung, "İlk geldiğimde iç sahada ilk maçımda 'a karşısında 'nun penaltısını kurtarmıştım. Benim için gerçekten unutulmaz bir andı. İlk maçımda penaltı kurtarmak benim için çok önemliydi ve çok mutlu olmuştum. Geçen sezon 1-1 biten maçı inanılmaz bir atmosfer vardı. O maçta da iyi bir performans göstermiştim" cümleleri kurdu.

  1. 18.04.2020
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