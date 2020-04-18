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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Golü çok özledim

Golü çok özledim

'nin golcüsü , futbolu ve gol atmayı çok özlediğini söyledi.

'nin golcüsü , futbolu ve gol atmayı çok özlediğini söyledi. Futbola ara verilmesinden ötürü üzgün olan Ukraynalı forvet, "Bu sezon benim için gerçekten çok şanssız geçiyor. Sezon başında ciddi bir sakatlık yaşayıp uzun süre oynayamadım. Sonrasında tam formumu yakalamışken salgın başladı" dedi.
  1. 18.4.2020
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