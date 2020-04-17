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17 Nisan 2020, Cuma
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Sambacılar tesislerde

Sambacılar tesislerde

ekibi 'un Brezilyalı futbolcuları ile , tesislerde çalışmalara başladı.

Süper Lig ekibi 'un Brezilyalı futbolcuları ile , tesislerde çalışmalara başladı. Teknik heyetin ilk talimatı doğrultusunda evden çıkmayarak idmanlarını kısıtlı imkânlar çerçevesinde yapmaya çalışan iki isim, verilen ikinci talimatla tesislere geçti. Sosyal mesafeye de dikkat ederek antrenmanlarını sürdüren iki sambacı, topla birlikte çalışıyor.
  1. 17.4.2020
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