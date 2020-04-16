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16 Nisan 2020, Perşembe
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Lig tamamlanmalı

Lig tamamlanmalı

’da başkan , “Kalan 8 hafta oynanmalı. Ligde son sıradayız ama gereken puanları alıp ligde kalacağız” dedi.

Başkanı , 'in oynanarak tamamlanmasından yana olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sezonunun kalan kısmı ile ilgili konuşan-kırmızılı ekibin başkanı Gözbaşı, "Ligin tamamlanmasına 8 hafta vardı ve ligler tehir edildi. Çok kritik bir süreçte tehir edildi. Maçlar oynanacak olsaydı büyük bir felaket yaşanabilirdi. Ancak , aldığı karar ile bunun önüne geçti. Şimdi liglerin ne zaman devam edeceği veya tescil edilip edilmeyeceği konuşuluyor. Ben liglerin bu haliyle değil oynanarak tescil edilmesinden yanayım" dedi. Salgının bitmesi veya iyice azalmasıyla kalan 8 hafta için program çıkarılmasını ve maçların oynanmasını arzu ettiğini söyleyen Gözbaşı, "Ligde son sıradayız. Kalan 8 maçta bize gereken puanları alıp kümede kalacağımıza inanıyorum. Ben, maçların oynanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 16.4.2020
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