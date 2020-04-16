Kayserispor U19 takımı liglerin tekrardan başlayacağı günü bekliyor - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Kayserispor Kayserispor U19 takımı liglerin tekrardan başlayacağı günü bekliyor

Kayserispor takımı liglerin tekrardan başlayacağı günü bekliyor

Kayserispor U19 takımı liglerin tekrardan başlayacağı günü bekliyor

Spor Toto Gelişim Elit Liginde mücadele eden U19 takımı, ligde geride kalan 25 hafta sonunda 28 puan toplarken, liglerin yeniden başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar topladığı 28 puanla 13.sırada yer aldı. 25 maçta 36 gol atan takımı kalesinde ise 42 gol gördü.

Ligde kalan son 8 haftada alacağı sonuçlar ile ligleri yerini kendi belirleyecek olan Sarı-Kırmızılılar ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koymuştu.


  1. 16.04.2020
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