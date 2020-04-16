Kayserispor U19 takımı liglerin tekrardan başlayacağı günü bekliyor
Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor U19 takımı, ligde geride kalan 25 hafta sonunda 28 puan toplarken, liglerin yeniden başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.
Oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar topladığı 28 puanla 13.sırada yer aldı. 25 maçta 36 gol atan Hes Kablo Kayserispor U19 takımı kalesinde ise 42 gol gördü.
Ligde kalan son 8 haftada alacağı sonuçlar ile ligleri yerini kendi belirleyecek olan Sarı-Kırmızılılar ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koymuştu.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor U19 takımı liglerin tekrardan başlayacağı günü bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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