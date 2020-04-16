Aksel Aktaş: Umarım en kısa zamanda her şey sona erer - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Kayserispor Aksel Aktaş: Umarım en kısa zamanda her şey sona erer

: Umarım en kısa zamanda her şey sona erer

Aksel Aktaş: Umarım en kısa zamanda her şey sona erer

ekiplerinden forması giyen genç futbolcu , corona virüsünün yarattığı olumsuz tabloyla ilgili konuştu. Futbolu özlediğini belirten Aktaş, ''Umarım kısa sürede her şey normale döner'' dedi.

Hes Kablo 'a sezon başında transfer olan , corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinden ötürü oynamaya hasret kaldığını söyledi. Alınan tedbirler noktasında mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Aksel Aktaş, "Covid-19 virüs salgını sürecinde kurallara riayet etmeye çalışıyorum. Hayatımızın en önemli varlığı olan sağlığımıza ve dikkat etmeliyiz" dedi.

Biran önce Covid19 salgınının sona ermesini beklediğini söyleyen Aksel, "Futbol oynamayı özledim. Forma giymeyi özledim. Taraftarımızı özledim. Stadı özledim. Umarım kısa sürede her şey normale döner ve futbol dolu günler yeniden başlar" dedi.

  1. 16.04.2020
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