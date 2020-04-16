Aksel Aktaş: Umarım en kısa zamanda her şey sona erer
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen genç futbolcu Aksel Aktaş, corona virüsünün yarattığı olumsuz tabloyla ilgili konuştu. Futbolu özlediğini belirten Aktaş, ''Umarım kısa sürede her şey normale döner'' dedi.
Hes Kablo Kayserispor'a sezon başında transfer olan Aksel Aktaş, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinden ötürü futbol oynamaya hasret kaldığını söyledi. Alınan tedbirler noktasında mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Aksel Aktaş, "Covid-19 virüs salgını sürecinde kurallara riayet etmeye çalışıyorum. Hayatımızın en önemli varlığı olan sağlığımıza ve dikkat etmeliyiz" dedi.
Biran önce Covid19 salgınının sona ermesini beklediğini söyleyen Aksel, "Futbol oynamayı özledim. Forma giymeyi özledim. Taraftarımızı özledim. Stadı özledim. Umarım kısa sürede her şey normale döner ve futbol dolu günler yeniden başlar" dedi.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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