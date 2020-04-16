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16 Nisan 2020, Perşembe
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17’lik Eray Özbek maaşını bağışladı

17’lik Eray Özbek maaşını bağışladı

futbolcusu , yardım kampanyasına maaşını bağışladı.

Kayserispor futbolcusu , yardım kampanyasına maaşını bağışladı. tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz ' yardım kampanyasına spor camiasından da katılım devam ediyor. Binlerce vatandaşın destek verdiği kampanyaya Hes Kablo 'un genç futbolcusu Mehmet Eray Özbek de katıldı. 17 yaşındaki Mehmet Eray Özbek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına 1 maaşını bağışlayarak destek verdi.
  1. 16.4.2020
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