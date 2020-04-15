Mehmet Eray Özbek'ten 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağış
Spor camiasından 'Biz Bize Yeteriz' yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Mehmet Eray Özbek yardım kampanyasına 1 maaşını bağışlayarak destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına spor camiasından da katılım devam ediyor. Binlerce vatandaşın destek verdiği kampanyaya Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray Özbek de katıldı. 17 yaşındaki Mehmet Eray Özbek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına 1 maaşını bağışlayarak destek verdi. Genç futbolcu, "Ülkemiz bu denli zorlu bir süreçten geçerken herkesin karınca kararınca bu kampanyaya destek vermesi çok önemli. Umarım bir an önce korona virüsü illetinden kurtuluruz ve daha fazla can kaybetmeden sağlıklı günlere ulaşırız" dedi.
- 15.04.2020
- Darüşşafaka Tekfen'de Jarrod Jones ile yollar resmen ayrıldı!
- Darüşşafaka Tekfen Jarrod Jones'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!
- Milli Piyango'dan corona virüsü desteği! Milli Dayanışma Kampanyası'na Milli Piyango'dan destek! "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" özel çekiliş
- Popescu ve Multescu'dan Türk vatandaşlara videolu 'Evde kal' mesajı
- Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 14 ilde 41 yerleşim yerinde uygulanan corona virüsü karantinasının kaldırıldığını açıkladı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mehmet Eray Özbek'ten 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.