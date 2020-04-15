Mehmet Eray Özbek'ten 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağış - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Kayserispor Mehmet Eray Özbek'ten 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağış

'ten 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağış

Mehmet Eray Özbek'ten 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağış

Spor camiasından 'Biz Bize Yeteriz' yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. 'un 17 yaşındaki futbolcusu yardım kampanyasına 1 maaşını bağışlayarak destek verdi.

tarafından başlatılan 'Biz Bize ' yardım kampanyasına spor camiasından da katılım devam ediyor. Binlerce vatandaşın destek verdiği kampanyaya Hes Kablo 'un genç futbolcusu de katıldı. 17 yaşındaki Mehmet Eray Özbek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' yardım kampanyasına 1 maaşını bağışlayarak destek verdi. Genç futbolcu, "Ülkemiz bu denli zorlu bir süreçten geçerken herkesin karınca kararınca bu kampanyaya destek vermesi çok önemli. Umarım bir an önce korona virüsü illetinden kurtuluruz ve daha fazla can kaybetmeden sağlıklı günlere ulaşırız" dedi.

  1. 15.04.2020
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