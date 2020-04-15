Hasret gideriyorlar

Takımlarına hasret kalan Kayserispor taraftarları, özlemini oyuncuların sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarda gideriyor. Futbolcuların soruları yanıtladığı programı, binlerce kişi takip ediyor. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Taraftarlar hem özlemini gideriyor hem de merak edilen soruları soruyor" dedi.