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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Hasret gideriyorlar

Hasret gideriyorlar

hasret kalan taraftarları, özlemini oyuncuların yaptığı canlı yayınlarda gideriyor.

hasret kalan taraftarları, özlemini oyuncuların yaptığı canlı yayınlarda gideriyor. Futbolcuların soruları yanıtladığı programı, binlerce kişi takip ediyor. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Taraftarlar hem özlemini gideriyor hem de merak edilen soruları soruyor" dedi.

  1. 15.4.2020
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