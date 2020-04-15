Berna Gözbaşı: Süper Lig oynanmalı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Berna Gözbaşı: Süper Lig oynanmalı

Başkanı , corona virüsü nedeniyle süresiz bir şekilde ertelenen 'in oynanarak tamamlanmasından yana olduğunu söyledi.

Corona virüsü salgınından ötürü ertelenen 2019-2020 sezonunun kalan kısmı hakkında Başkanı , açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de son sırada bulunan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Gözbaşı, "Ligin tamamlanmasına 8 hafta vardı ve ligler tehir edildi. Çok kritik bir süreçte tehir edildi. Maçlar oynanacak olsaydı büyük bir felaket yaşanabilirdi. Ancak , aldığı karar ile bunun önüne geçti. Şimdi liglerin ne zaman devam edeceği veya tescil edilip edilmeyeceği konuşuluyor. Ben liglerin bu haliyle değil oynanarak tescil edilmesinden yanayım" dedi. Korona virüs salgınının bitmesi veya iyice azalması neticesinde kalan 8 hafta için program çıkarılmasını ve maçların oynanmasını arzu ettiğini söyleyen Berna Gözbaşı, "Ligde son sıradayız. Kalan 8 maçımız var. Bu maçlardan gereken puanları alıp kümede kalacağımıza inanıyorum. Ben, maçların oynanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 15.04.2020
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