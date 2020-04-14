Diego Angelo'dan anlamlı hareket! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Diego Angelo'dan anlamlı hareket!

'dan anlamlı hareket!

Diego Angelo'dan anlamlı hareket!

'un devre arasında ’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu , başlattığı yardım kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelere erzak ulaştırdı.

Angelo Diego, geçtiğimiz günlerden sosyal paylaşım sitesinden yaptığı sarı saçlı fotoğrafını paylaşıp, saçlarını sarıya boyatarak fotoğrafını gönderen her kişi için 5 aileye yardım yapma sözü vermişti. Digeo Angelo, 'da top koşturan Chico Grando ile birlikte aileleri mutlu etti.

, "Öncelikle tanrıya bu muhteşem günü bize yaşattığı için minnettarız. Akabinde saçını boyayıp kampanyaya maddi destekte bulunan, bize olumlu mesajlar yollayan ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Toplamda yüzde 80'i ve yüzde 20'si 'da olmak üzere 250'nin üzerinde aileye maddi destekte bulunduk. Bu kampanyadaki amacımız kendimizi ön plana çıkarmaktan ziyade birleştiğimiz zaman dünyayı nasıl değiştirebileceğimizin mesajını vermekti. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi yapıp birçok aileyi sevindirmeyi hedefledik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu inancı sevgiyi ve birlikteliği hep birlikte paylaşalım. Hep birlikte bu korona virüsü yeneceğiz" şeklinde konuştu.

  1. 14.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diego Angelo'dan anlamlı hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA