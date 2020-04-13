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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Kayseri hayallerimin başladığı yer

Kayseri hayallerimin başladığı yer

'un 'dan ettiği genç orta saha oyuncusu , canlı yayın yapıp gelen soruları yanıtladı. 25 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'un hayallerinin başladığı yer olduğunu vurguladı.

'un 'dan ettiği genç orta saha oyuncusu , canlı yayın yapıp gelen soruları yanıtladı. Kayserispor'un hayallerinin başladığı yer olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "İlk geldiğimde de söylemiştim, Kayserispor benim için hayallerimin başladığı yer. Milli takım hayalim var. Daha yukarılara gelmek için Kayserispor bir başlangıç olacak. Bana 'git' denene kadar ben burada olacağım" diye hedeflerini anlattı.
  1. 13.4.2020
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