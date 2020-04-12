Ligin en iyisi Silviu Lung
Hes Kablo Kayserispor'un başarılı file bekçisi Silviu Lung, bu sezon ortaya koyduğu performansla kendisiyle aynı mevkide oynayan pek çok ismi geride bıraktı. Takımı son sırada yer alsa da Romanyalı kaleci pek çok tehlikeyi önledi. Lung, yaptığı 88 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. 30 yaşındaki kaleciyi Trabzonsporlu Uğurcan Çakır (85) ve Malatyasporlu Farnolle (84) takip etti.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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