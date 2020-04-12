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12 Nisan 2020, Pazar
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Ligin en iyisi

Ligin en iyisi Silviu Lung

'un başarılı file bekçisi , bu sezon ortaya koyduğu performansla kendisiyle aynı mevkide oynayan pek çok ismi geride bıraktı. Takımı son sırada yer alsa da Romanyalı kaleci pek çok tehlikeyi önledi. Lung, yaptığı 88 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. 30 yaşındaki kaleciyi (85) ve (84) takip etti.

Hes Kablo 'un başarılı file bekçisi , bu sezon ortaya koyduğu performansla kendisiyle aynı mevkide oynayan pek çok ismi geride bıraktı. Takımı son sırada yer alsa da Romanyalı kaleci pek çok tehlikeyi önledi. Lung, yaptığı 88 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. 30 yaşındaki kaleciyi (85) ve (84) takip etti.
  1. 12.4.2020
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