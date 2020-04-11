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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Taşdemir: dolu günlere döneceğiz

Emre Taşdemir: Futbol dolu günlere döneceğiz

'un 'dan kiraladığı sol bek Taşdemir, antrenmanlarını evde sürdürüyor.

Teknik heyetin kendisi için yaptığı çalışma programına uyan Taşdemir, bir an önce salgının sona ermesini ve yeniden dolu günlere dönmeyi arzu ediyor. Milli futbolcu, "Türk halkı olarak kenetlenerek, bakanlığımızın direktiflerine uyarak bu virüs illetini atlatacağız. Yine futbol dolu günlere döneceğiz. Evde Kal Türkiyem" mesajı verdi.

  1. 11.4.2020
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