Emre Taşdemir: Futbol dolu günlere döneceğiz

Teknik heyetin kendisi için yaptığı çalışma programına uyan Taşdemir, bir an önce salgının sona ermesini ve yeniden futbol dolu günlere dönmeyi arzu ediyor. Milli futbolcu, "Türk halkı olarak kenetlenerek, bakanlığımızın direktiflerine uyarak bu virüs illetini atlatacağız. Yine futbol dolu günlere döneceğiz. Evde Kal Türkiyem" mesajı verdi.