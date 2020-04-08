Kayserisporlu Silviu Lung: Futbolu çok özledim - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Kayserispor Silviu Lung: Futbolu çok özledim

Kayserisporlu : Futbolu çok özledim

Kayserisporlu Silviu Lung: Futbolu çok özledim

'un başarılı file bekçisi , 'de mutlu olduğunu ve Kayserispor'da kalmak istediğini söyleyerek, "Futbolu özledim" dedi.

'un Rumen kalecisi , futbolsuz günlerini anlattı. Silviu Lung, "Her ne kadar ligde iyi konumda olmasak da, ile yaşamayı seviyorum. Futbolsuz günler çok zor geçiyor. Sürekli evde kalmak veya gezememek, futbol dünyasının dışında kalmak berbat. Sağlık, dünyadaki en değerli varlığımız. Umarım bir an önce Korona Virüsü salgını sona erer" dedi.

Futbolsuz günleri ile ilgili olarak "Sabah spor yapıyorum, gün içerisinde kitap okuyorum, oyun oynuyorum ya da film izliyorum" diyen Lung, geleceği ile ilgili olarak da "Kayserispor'da mutluyum. , benim ikinci evim haline geldi. Sıcak kanlı insanlar. Futbolu seviyorlar. Kayseri çok güzel şehir. Yemekleri güzel. Açıkçası Kayseri'de kalmak isterim ama gelecekte neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Kendi performansı ile ilgili bir değerlendirme yapmak istemeyen Lung, "Beni, başkaları değerlendirmeli. Taraftar, futbol adamları değerlendirmeli. Benim kendi kendime değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ben sahada işimi yapmaya çalışıyorum. Maç kazanmak için, gol yememek için çaba sarfediyorum. Takım arkadaşlarım da maç kazanmak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

Futbolun yeniden başlayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini de söyleyen Lung, "Taraftarı özledim. Stadı özledim. Maç atmosferini özledim. Umarım en kısa sürede futbol yeniden başlar" cümleleri kurdu.

  1. 08.04.2020
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