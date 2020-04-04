Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Erteleme olmasaydı Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuşan Başkan Gözbaşı'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"ANADOLU TAKIMI NASIL ZARAR EDER?"

Anadolu takımlarında kulüplerin zarar ettiğini söyleyen benim karşıma çıkıp tek tek açıklasın. Kayserispor Kulübü'nün nasıl zarar ettiğini tek tek araştırıyoruz. Aklım almıyor; Anadolu takımı nasıl zarar eder? Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde final mi oynadın? O yüzden bana anlatsınlar nasıl zarar ettiklerini. Büyük takımlara bir şey diyemem ancak Anadolu takımları nasıl zarar ettiklerini söyler, anlamıyorum.

"ERTELENMESEYDİ FENERBAHÇE MAÇINA ÇIKMAYACAKTIK"

Teknik direktörümüz Robert Prosinecki ve teknik ekibimiz ile sürekli konuşuyorum. Futbolcuların form tutması için en az 3 haftaya ihtiyaç var. Futbolcuların koronavirüs salgını nedeniyle kafaları başka yerlerde. Benimde kızım var. Onlar da çocuklarını ve ailelerini düşünüyorlar. Futbolculara 'Gitme' desek olmuyor, empati yapıyoruz. Çünkü herkesin ailesi var. Futbolcuların konsantre olmaları çok zor.

Fenerbahçe ile maçımız vardı. Ben takımı sahaya çıkarmayacaktım. Çünkü tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken bizlerin top oynaması ilginçti. Nitekim federasyon benden önce davrandı ve maçları iptal etti Tüm oyunculara 14 gün evlerinden çıkmamalarını söyledim.

"PAZAR KAZANIRSAN, PAZARTESİ PRİMLER BANKA HESABINA YATAR"

Başkanlığa geldiğimde futbolcular şoktaydı. 'Bize paramızı vermezler, kasımda ödeme yaparlar' diye konuşuyorlardı. Biz bir aileyiz. Tüm oyuncularımızın paralarını banka hesaplarına yatırdım. Bana 'Başkanım kulüpten senin alacağın var. Neden almıyorsun, futbolculara dağıtıyorsun' diye eleştiride bulunuyorlar. Ben iş yerimi nasıl yönetiyorsam, kulübü de öyle yönetmek zorundayım. Çalışanıma da öyleyim. Futbolcu pazar günü maçını oynar ve kazanırsa pazartesi günü primleri banka hesaplarına yatar."