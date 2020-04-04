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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Kayserispor 12’sinin bitiyor

12’sinin bitiyor

12’sinin bitiyor

'da sezon sonu 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor.

'da sezon sonu 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Sarı- kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Alpay, Diego, Emre, Emirhan ile Abdennour, Bora, Djedje, Sapunaru, Enver, Hakan, Mesanovic ve Ntep'in kontratı sona erecek.
  1. 4.4.2020
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