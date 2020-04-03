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03 Nisan 2020, Cuma
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Prosinecki tesiste

Prosinecki tesiste

Hes ve ekibi koronavirüs sebebiyle tesislerde kalıyor.

Hes ve ekibi koronavirüs sebebiyle tesislerde kalıyor. Futbolcular aileleri ile birlikte evlerinde antrenman yaparken, teknik heyet ise kulüp tesislerinde çalışıyor. Hırvat hoca ülkesine gitmek istememişti.

  1. 3.4.2020
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